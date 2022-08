Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

880,10 EUR +0,98% (01.08.2022, 15:16)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

882,70 EUR +4,46% (01.08.2022, 15:01)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

891,45 USD +5,78% (29.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe zuletzt erneut geliefert. Die Q2-Zahlen hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Das habe in den vergangenen Tagen für extremes Kaufinteresse gesorgt. Die Aktie stehe vor einer entscheidenden Marke.Elon Musk habe zuletzt allen Skeptikern erneut bewiesen, dass er zusammen mit seinem Team imstande sei, die Lieferkettenproblematik und Chipengpässe besser zu meistern, als so mancher Konkurrent in der Automobil-Branche.Im Anschluss an die Zahlen hätten sowohl Philippe Houchois von Jefferies als auch Patrick Hummel von der UBS ihre Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie erneuert. Ihre Kursziele würden 1.050 Dollar beziehungsweise 1.100 Dollar lauten.Etwas weiter aus dem Fenster lehne sich Pierre Ferragu von New Street Research. Der Experte sehe nach wie vor einen "perfekten Sturm" für das Unternehmen. Ferragu sehe die Tesla-Aktien am Ende des Jahres "mindestens bei 1.580 Dollar". Der Analyst in Diensten von New Street Research gehe davon aus, dass die Gesamtproduktionsrate des Unternehmens aufgrund des Kapazitätsausbaus der Werke in Schanghai, Austin und Berlin Ende 2022 bei 1,8 Millionen Fahrzeugen liegen werde. Es sei denn, die Engpässe bei der Chipversorgung würden sich verschlimmern und einen erheblichen (aber vorübergehenden) Gegenwind erzeugen.Fundamental bleibt es dabei: Tesla ist nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Zahlen seien gut gewesen und Tesla habe erneut gezeigt, dass man in der Lage sei, die Lieferkettenprobleme und die Versorgungsengpässe mit Chips weitaus besser zu meistern als die Konkurrenz. (Analyse vom 01.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: