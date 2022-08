Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

282,35 EUR -2,35% (29.08.2022, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

283,50 EUR -2,68% (29.08.2022, 10:47)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

288,45 USD -2,57% (26.08.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.08.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe vergangene Woche den auf der letzten Hauptversammlung beschlossene Aktiensplit vollzogen. Im Anschluss an den Split hätten viele Analysten ihre Kursziele nach oben geschraubt. Dennoch habe die Tesla-Aktie zum Ende der letzten Handelswoche wieder deutlich nachgegeben.Eine extrem optimistische Haltung gegenüber Tesla vertrete Analyst Philippe Houchois von Jefferies. Nach einem Treffen mit dem Management sehe Houchois den Elektroauto-Hersteller nach wie vor in der Pole-Position."Nach einem Tag mit Investorengesprächen und einem Besuch des neuen Werks in Berlin sind wir überzeugt, dass Tesla mit seinem auf Ressourceneffizienz ausgerichteten Geschäftsmodell den Wandel der Branche anführt." Sein Kursziel laute 350 Dollar.Positiv gestimmt bleibe auch Adam Jonas von Morgan Stanley. Der Experte habe vor wenigen Tagen sein Kursziel von 383 Dollar bestätigt.Aus fundamentaler Sicht müsse Musk mit seinem Team in Sachen autonomes Fahren liefern. Nur so könne die Vision von der Robotaxi-Flotte in die Tat umgesetzt werden und die ambitionierte Börsenbewertung unterstrichen werden. (Analyse vom 29.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: