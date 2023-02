Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

191,30 EUR -4,42% (16.02.2023, 21:54)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

204,28 USD -4,65% (16.02.2023, 21:39)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (16.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla Aktie habe seit Anfang des Jahres mehr als 100 Prozent zugelegt. Heute stünden die Papiere des amerikanischen Elektroauto-Produzenten in einem schwachen Gesamtmarkt auf der Verliererseite. Grund seien Software-Probleme.Tesla rufe nämlich in den USA rund 363.000 Fahrzeuge zurück, die mit der experimentellen Fahrerassistenzsoftware ausgestattet seien. Der US-Autobauer werde die Fahrzeuge mit einem Software-Update ausstatten, um die Probleme zu beheben, heiße es in der Rückrufankündigung, wie CBNC am Donnerstag berichte.Hintergrund: Tesla nenne die fortgeschrittene "Autopilot"-Version "Full Self-Driving" (komplett selbstfahrend), auch wenn sie das Fahrzeug nicht zum autonomen Auto mache, sondern nach gängiger Klassifizierung weiter nur ein Fahrassistenzsystem sei. Die FSD-Software solle unter anderem Ampeln sowie Verkehrsschilder berücksichtigen - und damit durch die Stadt navigieren können.US-Autofahrer könnten FSD aktuell in einer Beta-Testversion nutzen. In Videos sei in den vergangenen Monaten immer wieder zu sehen gewesen, wie die FSD-Software Fehler im Straßenverkehr gemacht habe, die zu Unfällen führen könnten. Laut der Rückruf-Notiz könnten FSD-Fahrzeuge auf Kreuzungen Stoppschilder missachten und aus Abbiege-Spuren geradeaus fahren. Außerdem könnten die Autos auf Kreuzungen bei gelbem Ampelsignal ohne gebührende Vorsicht fahren. Auch hätten sie zum Teil unzureichend auf veränderte Geschwindigkeitsbegrenzungen reagiert.Die Tesla-Aktie, die am Donnerstag (intraday) in der Spitze rund zwei Prozent verloren habe, gebe im späten Handel (20:00 Uhr MEZ) ein halbes Prozent ab.Fundamental sei die Tesla-Story absolut. Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie jüngst die wichtige Marke von 198,92 Dollar geknackt. Jetzt sei der Weg frei bis zur 200-Tage-Linie, die bei 224 Dollar verlaufe. Diese gelte als entscheidend für den weiteren Trend.Investierte Anleger bleiben weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2023)Mit Material von dpa-AFX