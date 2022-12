Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

151,98 EUR +0,34% (14.12.2022, 08:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

160,95 USD -4,09% (13.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe in den letzten Tagen enorm unter Druck gestanden. Als Grund für den Abverkauf würden viele Experten Elon Musks 44-Milliarden Dollar schwere Twitter-Übernahme sehen. Laufe Elon Musk Gefahr, sich zu verzetteln?Zuletzt habe sich das Bild für Tesla weiter eingetrübt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet habe, werde Tesla die Produktion in China kürzen. Gründe dafür seien unter anderem die zurückgehende Nachfrage sowie anstehende Modernisierungsarbeiten an den Produktionslinien. Vieles deute jedoch auf große Lagerbestände Teslas hin.Auch technisch sei die Aktie angeschlagen. "Eine kurzfristige Bodenbildung steht auf tönernen Füßen. Nachdem Tesla gerade in den letzten Wochen immer wieder seinen markt- und charttechnischen Signalen gerecht wurde, kristallisiert sich nun schon wieder das nächste charttechnische Muster heraus. Der Tesla-Chart tendiert nun schon wieder an einer immens wichtigen charttechnischen Bandbreite. Diese verläuft zwischen 179,83 und 166,19 US-Dollar. Letzterer Wert steht für einen Boden, der sich aus den Tiefs von vier Tageskerzen zusammensetzt", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel."Gut möglich, dass der Vierfachboden sogar kurzfristig Halt verschaffen kann. Aktuell steht der Trendfolge-Indikator MACD allerdings kurz vor einem Verkaufssignal. Zudem befindet sich der Chart unterhalb sämtlicher gleitender Durchschnittslinien. Zuletzt wurde am 01.12.2022 die 38-Tage-Linie von unten erfolglos getestet. Damit ist die Trendfolge insgesamt als negativ anzusehen. Auch der Ichimoku-Kinko-Hyo bestätigt diese Tendenz. Die Slow-Stochastik macht dagegen Hoffnung, dass zumindest die 166,19 US-Dollar nicht unmittelbar unterhandelt werden. Sie ist im überverkauften Bereich angekommen. Ein Umkehrsignal liefert sie allerdings nicht. Das Volumen war zuletzt überdurchschnittlich und könnte aufgrund der nach wie vor hohen Volatilität noch weiter ansteigen. Die Nervosität ist nach wie vor sehr hoch", ergänze Charttechnik-Experte Utschneider.Darüber hinaus sollte man sich aufgrund der letzten China-News von Tesla Sorgen machen. Der Elektroauto-Hersteller habe angekündigt, die Produktionskapazitäten nicht voll auszuschöpfen. Dadurch könnte es schwierig werden, die ambitionierten Jahresziele von 1,5 Millionen verkaufte Elektroautos zu erreichen.Anleger warten ab, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link