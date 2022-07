Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Elon Musk habe es mit seinem Team einmal mehr allen gezeigt. Tesla habe gute Zahlen für das zweite Quartal geliefert und unter Beweis gestellt, dass man die Lieferkettenproblematik und Chipengpässe besser imstande sei zu managen als die Konkurrenz. Die Aktie habe am Donnerstag einen Satz nach oben gemacht.Analysten und Investoren hätten sich im Vorfeld der Q2-Zahlen von Tesla etwas besorgt gezeigt. Aufgrund einer Vielzahl von Produktionsproblemen in den Fabriken in Berlin, Texas und Shanghai hätte es doch die eine oder andere negative Überraschung geben können.Die Sorgenfalten seien unbegründet gewesen. Vor allem der Gewinn pro Aktie von Tesla habe die Experten überzeugt. Der Elektroautopionier habe 2,27 Dollar pro Anteilsschein geliefert. Erwartet worden seien 1,81 Dollar pro Aktie,Den Umsatz habe Tesla im Jahresvergleich um 42 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar gesteigert. Trotz der hartnäckigen Schwierigkeiten durch Material-Engpässe und Produktionsstörungen habe der Konzern sein ambitioniertes Ziel bestätigt, dieses Jahr rund 50 Prozent mehr Autos auszuliefern als 2021."Tesla verzeichnete zwar sequenziell niedrigere Zahlen, aber alle Schlüsselzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung überraschten positiv", so Philippe Houchois von Jefferies in einer Notiz mit dem Titel "Erleichterung, wenn man bedenkt, was in Q2 schief gehen könnte." Philippe Houchois habe seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 1.050 Dollar für den Autohersteller beibehalten."Trotz der relativ guten Performance im 2Q22 haben wir die Befürchtung, dass die Tesla-Aktie bereits für Perfektion eingepreist sein könnte (oder zumindest für hyperbolisches Wachstum), so dass kurzfristige Gewinnsteigerungen nicht ausreichen könnten, um die Bullen zunehmend positiv zu stimmen", habe John Murphy von der Bank of America in einer Mitteilung vom Mittwoch geschrieben. Er habe ein neutrales Rating und ein Kursziel von 950 Dollar für die Aktien.Die Reaktion der Anleger auf die Zahlen sei am Donnerstag eindeutig ausgefallen. Die Tesla-Aktie sei um knapp zehn Prozent nach oben geschossen. Aus technischer Sicht habe das Papier Luft bis zur wichtigen 200-Tage-Linie bei 821,01 Dollar.Aus Sicht des "Aktionär" bleibe Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern. Die Zahlen seien gut gewesen und Tesla habe erneut gezeigt, dass man in der Lage sei, die Lieferkettenprobleme und die Versorgungsengpässe mit Chips weitaus besser zu meistern als die Konkurrenz. Schade sei, dass der Cybertruck und der Semi-Truck weiterhin in der "Warteschleife" festsitzen würden. Fakt sei aber auch, dass Firmenchef Elon Musk im Bereich autonomes Fahren liefern müsse, um die nach wie vor sportliche Bewertung zu untermauern. (Analyse vom 22.07.2022)