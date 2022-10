Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

246,40 EUR -8,91% (03.10.2022, 19:59)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

249,35 EUR -10,74% (03.10.2022, 17:36)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

242,985 USD -8,39% (03.10.2022, 20:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unter den großen amerikanischen Technologie-Aktien steche zu Wochenbeginn das Papier von Tesla negativ heraus. Enttäuschende Auslieferungszahlen für das vergangene dritte Quartal würden den Titel um über acht Prozent zu Fall bringen. Die ersten Analysten hätten sich inzwischen zu Wort gemeldet und die jüngsten Zahlen eingeordnet.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 333 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe im dritten Quartal zwar einen Rekordabsatz erzielt, jedoch sei die Zahl der ausgelieferten Fahrzeuge unter den Markterwartungen ausgefallen, so Analyst Mark Delaney in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte selbst habe sogar mit noch besseren Resultaten als der Markt gerechnet.Noch mehr Potenzial sehe die UBS. Die Schweizer Großbank beziffere den fairen Wert auf 367 Dollar, das Votum laute "buy". Der Elektroautobauer habe mit seinen Auslieferungen im dritten Quartal im Vergleich zum Konsens enttäuscht, so Analyst Patrick Hummel. Produktionsseitig laufe aber alles im Rahmen der Erwartungen.Angesichts der hohen Bewertung dürfe sich Tesla keinen Fauxpas leisten, das Chartbild sei inzwischen wieder merklich angeschlagen. Mittel- bis langfristig ausgerichtete Anleger sollten die schwachen Auslieferungszahlen zunächst nicht überbewerten. Fakt ist: Tesla muss weiter liefern und in puncto autonomes Fahren nachlegen, um die Robo-Taxi-Flotte auf die Straße zu bringen, die alle Experten in Zukunft erwarten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: