Die Zahl der Amerikaner, die in der am 24. Dezember zu Ende gegangenen Woche Arbeitslosenunterstützung beantragt hätten, habe bei 0,225 Millionen gelegen, verglichen mit 216.000 in der Vorwoche. Der heutige Wert habe den Markterwartungen entsprochen.



Die Zahl der Folgeanträge, die den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung um eine Woche hinterherhinke, sei von 1,672 Millionen auf 1,710 Millionen gestiegen, während Analysten einen geringeren Anstieg auf 1,686 Millionen erwartet hätten.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

112,00 EUR +5,40% (29.12.2022, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

112,71 USD +3,31% (28.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (29.12.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aktie steigt vorbörslich um fast 5% - Morgan Stanley äußert sich optimistisch - AktiennewsDie Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat am Mittwoch ihre jüngste Verlustserie unterbrochen, da einige Analysten den Elektroauto-Riesen nach wie vor als gute Anlageidee für das nächste Jahr ansehen, so die Experten von XTB.Gestern habe Ben Kallo von Baird Equity Research das Kursziel für Tesla von 316 auf 252 Dollar gesenkt und sei der Meinung, dass eine Investition in die Aktie für 2023 die beste Idee sei. Seiner Meinung nach sollten sich die Anleger keine allzu großen Sorgen über eine schwindende Nachfrage zu Beginn des Jahres 2023 machen, da das Unternehmen "viele Nachfragehebel betätigen kann, einschließlich einer Erhöhung des Fahrzeugleasings und zusätzlicher Supercharging-Anreize."Kallo sei der Ansicht, dass Musks Unternehmen auf dem Automarkt gut positioniert sei, da Elektroautos immer mehr Marktanteile erobern würden. Die Äußerungen von Baird stünden im Einklang mit denen des Wedbush-Analysten Daniel Ives vom Dienstag, der sich ebenfalls optimistisch über die Tesla-Aktie geäußert habe.Heute habe auch Morgan Stanley in den Chor der Optimisten eingestimmt. Die Analysten der Bank hätten ihre Einstufung "overweight" mit der Begründung bekräftigt, dass der jüngste Ausverkauf eine interessante Kaufgelegenheit biete. Das neue Kursziel von 250 Dollar spiegele die reduzierten Erwartungen für die Auslieferung im vierten Quartal wider. Morgan Stanley schätze, dass das Unternehmen etwa 399.000 Fahrzeuge ausliefern werde, was deutlich unter den Marktschätzungen von 429.000 liege."Wir glauben, dass Tesla in der Lage sein könnte, seinen Vorsprung gegenüber der EV-Konkurrenz im Geschäftsjahr 23 (sowohl Legacy als auch Start-up) auszubauen, noch bevor die IRA-Vorteile (Inflation Reduction Act) berücksichtigt werden, bei denen Tesla auch als größter potenzieller Gewinner hervorsticht," so die Analysten in einer Kundenmitteilung."In diesem Umfeld glauben wir, dass Unternehmen, die sich selbst finanzieren (und nicht auf externes Kapital angewiesen sind) und ihre Größe und Kostenführerschaft in der gesamten Wertschöpfungskette (von der Herstellung bis zur vorgelagerten Materialversorgung) unter Beweis gestellt haben, zu den relativen Gewinnern gehören können", hätten sie hinzugefügt.Die Aktie von Tesla sei vor der Eröffnungsglocke um fast 5% gestiegen, da es den Käufern gelungen habe, die wichtige Unterstützung bei 107,50 Dollar zu verteidigen, die mit dem 78,6%-Retracement der im März 2020 gestarteten Aufwärtswelle zusammenfalle. Dennoch würde erst ein Ausbruch über die zuvor durchbrochene untere Begrenzung der Keilformation auf ein gewisses Aufwärtspotenzial und die Chance auf eine größere Aufwärtskorrektur hindeuten.In diesem Szenario liege der nächste zu beachtende Widerstand bei 174,50 Dollar. Sollte hingegen ein Durchbruch unter die vorgenannte Unterstützung erfolgen, könnte der Kurs weiter in Richtung der psychologischen Unterstützung bei 100,00 Dollar oder sogar der Höchststände vom Februar 2020 bei 67,00 Dollar fallen.