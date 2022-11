NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,72 USD +7,39% (10.11.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.11.2022/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie steigt trotz Musks Aktienverkauf - AktiennewsTesla-Aktien (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) legen nach Börseneröffnung um 3,3% zu, da die US-Inflationsdaten niedriger als erwartet ausfallen, so die Experten von XTB.Aus SEC-Dokumenten vom 8. November gehe hervor, dass Elon Musk Aktien im Wert von fast 3,95 Milliarden Dollar veräußert habe. Die Aktien des Unternehmens hätten seit Jahresbeginn fast 49% verloren:In einem am Dienstag bei der SEC eingereichten Dokument habe Musk angegeben, im November in drei Tagen 19.500.000 Aktien verkauft zu haben. Quelle: Finviz, SECDer Verkauf sei nur wenige Tage nach dem Abschluss des 44-Milliarden-Dollar-Deals zum Kauf von Twitter durch Musk erfolgt. Es sei noch unklar, wie viel des für den Kauf von Twitter verwendeten Kapitals aus Musks persönlichem Vermögen stamme. Bekannt sei nur, dass 13 Milliarden Dollar durch Fremdfinanzierung aufgebracht worden seien. Wie berichtet, habe Musk in diesem Jahr auch Aktien am 28. April (im Wert von etwa 8,35 Milliarden Dollar) und am 9. August (im Wert von etwa 6,8 Milliarden Dollar) verkauft - für den Fall, dass er einen Rechtsstreit mit Twitter verliere. Musk habe auch betont, dass er keine weiteren Tesla-Aktien verkaufen würde. Die jüngste Transaktion zeige jedoch, dass das Gegenteil eingetreten sei.Die Stimmung rund um Tesla sei durch die Konjunkturabschwächung in China, die sich laut Musk "in der mittleren Phase" befinde, die nachlassende Nachfrage in den USA, die Besorgnis über den Zustand der Weltwirtschaft und die wachsende Konkurrenz auf dem Markt für Elektrofahrzeuge durch den Volkswagen-Konzern und Ford gedämpft worden. Dem Bloomberg Billionaires Index zufolge liege Musks Vermögen bei 179 Milliarden Dollar und sei damit um fast 40% von seinem historischen Höchststand geschmolzen. Die niedriger als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisindices hätten der Wall Street Hoffnung auf einen besseren makroökonomischen Ausblick gegeben. Gleichzeitig deute der Rückgang der Inflation auf einen nachlassenden Preisdruck aufgrund der nachlassenden Nachfrage in der Wirtschaft hin, was de facto eine Abschwächung der nächsten Quartalsergebnisse von Tesla ankündigen könnte.Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:186,28 EUR +1,25% (11.11.2022, 10:02)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:189,52 EUR +1,98% (11.11.2022, 09:47)