Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,66 EUR -5,40% (09.11.2022, 21:06)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

186,24 EUR -3,26% (09.11.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

179,7676 USD -6,03% (09.11.2022, 20:51)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.11.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie müsse Federn lassen. Seit Tesla-CEO Elon Musk die Übernahme von Twitter angekündigt habe, würden die Papiere mit Rücksetzern kämpfen. Die Frustration der Anleger bleibe groß, denn die US-Börsenaufsicht SEC prüfe Musks Aktienverkauf in Höhe von knapp vier Milliarden Dollar. Und es komme noch schlimmer: Die Aktie stehe unmittelbar vor einem Verkaufssignal.Die Lage bei der Tesla-Aktie habe sich inzwischen dramatisch zugespitzt. Der Boden, den sie nach dem heftigen Abverkauf zwischen Ende September und Anfang Oktober ausgebildet habe, sei nun zu Wochenbeginn in einer dynamischen Abwärtsbewegung unter hohem Handelsvolumen bei 205 Dollar nach unten durchbrochen worden.Der MACD-Indikator, der bereits unter der Nulllinie verlaufe, habe sich dabei nach unten gekreuzt und damit ein weiteres Verkaufssignal ausgelöst. Doch am heutigen Mittwoch könnte es sogar noch schlimmer kommen: Die Aktie stehe momentan exakt an der signifikant wichtigen Unterstützung am 2021er Tief bei 179,83 Dollar. Durchbreche der Titel auch diese Marke, seien anhaltende Rücksetzer bis an den GD200 (im Wochenchart) bei 159 Dollar wahrscheinlich. Darunter rücke auf kurze Sicht das Volume-Peak bei 140 Dollar in den Fokus.Tesla sei aus charttechnischer Sicht stark angeschlagen und habe kurzfristig weiteren Platz nach unten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: