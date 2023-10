Gleichwohl habe der aktuelle Rückschlag die Aktien von Tesla lediglich auf das Niveau von Mitte August zurückgeworfen. Seit Jahresbeginn gerechnet stehe immer noch ein Plus von 78 Prozent zu Buche, wohingegen der Nasdaq 100 in diesem Zeitraum lediglich um 36 Prozent gestiegen sei. Das im November 2021 erreichte Rekordhoch von gut 414 Dollar sei aber weit entfernt. Im Fokus stehe jetzt die Unterstützung bei 211,23 Dollar. (Analyse vom 20.10.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

205,45 EUR -1,18% (20.10.2023, 09:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

220,15 USD +0,02% (19.10.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe gepatzt. Der Elektroautopionier habe die Erwartungen im dritten Quartal verfehlt. Umsatz und Gewinn pro Aktie hätten unter den Erwartungen gelegen, die Papiere von Tesla seien am Donnerstag weiter abgerutscht.Tesla habe zwar den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar gesteigert, aber die Erwartungen der Analysten verfehlt, die mit 24,3 Milliarden Dollar gerechnet hätten.Der Gewinn pro Aktie habe bei 66 Cents gelegen. Analysten hätten mit 73 Cents gerechnet. Bei der viel beachteten Bruttomarge habe Tesla im dritten Quartal 16,3 Prozent geliefert. Erwartet worden seien 17,3 Prozent.Grund genug für Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi, seiner pessimistischen Haltung gegenüber Tesla treu zu bleiben. Der Elektroauto-Hersteller habe schwach abgeschnitten, so Sacconaghi in einer Studie. Insgesamt stelle sich die Frage, ob die Tesla-Story vor dem Ende stehe und das Unternehmen nicht vielmehr ein ganz normaler Autobauer sei. Denn die Margen hätten kollabiert und die Aktien würden dem Experten zufolge derzeit etwa mit dem 200Fachen des vergangenen Free Cashflows gehandelt. Sacconaghi habe betont, dass sich Tesla hinsichtlich seiner kurz- bis mittelfristigen Wachstumsaussichten deutlich zurückhaltender geäußert habe. Sein Kursziel laute nach wie vor 150 Dollar.Sacconaghi habe nicht ganz unrecht. Denn Elon Musk habe die Erwartungen für Tesla gedrosselt, da die aktuelle Situation der schnellen Expansion mit steigenden Zinssätzen und einem kostenbewussteren Verbraucherverhalten kollidieren würden.Dementsprechend zurückhaltend habe sich auch UBS-Analyst Joseph Spak geäußert. Er habe im Verlauf des Donnerstags sein Kursziel von 266 auf 250 Dollar reduziert. Langfristig orientierte Optimisten könnten zudem auf die angekündigten ersten Auslieferungen des um rund zwei Jahre verzögerten Elektro-Pickups Cybertruck verweisen, so der Experte.Citi-Analyst Itay Michaeli habe angemerkt, dass der Ton des Managements in der Telefonkonferenz merklich vorsichtiger in Bezug auf die Makroökonomie, den Cybertruck-Start und die Expansion gewesen sei. "Der vorsichtige Kommentar des Unternehmens könnte die kurzfristige Stimmung dämpfen", so Michaeli.Tesla habe mit den Zahlen die Erwartungen verfehlt. Anleger müssten sich aller Voraussicht nach in Zukunft auch auf weitere Preissenkungen und damit eine "Margenerosion" einstellen. Tesla-Chef Elon Musk brauche dringend gute News, was das Thema künstliche Intelligenz (Dojo) und die damit einhergehende Weiterentwicklung der Full Self-Driving-Technologie (FSD) angehe. Aus technischer Sicht habe der wichtige Support bei 235,35 Dollar nicht gehalten.Das Papier sei nach dem Kursrutsch am Donnerstag deutlich angeschlagen. Die Anteilscheine seien unter alle viel beachteten Durchschnittslinien gefallen, welche die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung beschreiben würden.