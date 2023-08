ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla habe am Montag zu den Top-Gewinnern im NASDAQ 100 gehört. Mit einem Kursplus von 7,3% habe das Papier einen Teil der Verluste seit Anfang August ausgleichen können. Den nötigen Rückenwind dafür habe Analyst Ben Kallo von der US-Investmentgesellschaft Baird Equity Research geliefert. Er habe sein "outperform"-Rating für die Tesla-Aktie mit einem fairen Wert von 300 USD am Montag bestätigt. Zudem habe er das Papier des Elektroautoherstellers auf die "Best Ideas"- Liste gesetzt.Nachdem die Tesla-Aktie zuletzt stark korrigiert habe, hätten sich zu Wochenbeginn die Bullen zurückgemeldet. Die Sorgen um die Profitabilität seien dank der positiven Analystenstimme am Montag wieder etwas in den Hintergrund getreten. Dank dem kräftigen Kursplus könne sich die Aktie auch wieder etwas von der wichtigen Unterstützungslinie von 211,23 USD absetzen. Investoren sollten den Stopp bei 195 Euro beachten. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:216,35 EUR +1,91% (22.08.2023, 09:25)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:231,28 USD +7,33% (21.08.2023, 22:00)