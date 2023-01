Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem vernichtenden Dezember habe sich die Tesla-Aktie im neuen Jahr erholt. Der Elektroauto-Hersteller führe am Dienstag den Technologie-Index NASDAQ ( ISIN US6311011026 WKN A0AE1X ) an. Obwohl der Bank of America-Analyst, John Murphy, sein Preisziel für Tesla gesenkt habe, halte er die Tesla-Aktie an dieser Marke für fair bewertet.Tesla habe am Dienstag in Spitze bis zu 6,5 Prozent zugelegt und auch andere EV-Aktien wie Rivian ( ISIN US76954A1034 WKN A3C47B ) und Lucid ( ISIN US5494981039 WKN A3CVXG ) mit sich ziehen können. Grund für den Kurssprung sei, neben dem zunehmenden Engagement für Elektrofahrzeuge des Autovermieters Hertz, die Einschätzung eines Analysten der Bank of America. John Murphy habe sein Kursziel für Tesla auf 130 Dollar erneuert. Zuvor habe es mit 135 Dollar zwar ein Stück höher gelegen, doch entscheidend gewesen sei seine Aussage, dass die Aktie bei 130 Dollar fair bewertet erscheine."Während der Gegenwind in Bezug auf die Nachfrage und den verstärkten Wettbewerb in absehbarer Zeit nicht nachlassen wird, sollten Teslas Selbstfinanzierungsstatus und der kontinuierliche Zugang zu relativ günstigem Kapital das zukünftige Wachstum unterstützen", so der Analyst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: