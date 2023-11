Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (15.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe am Dienstag von den besser als erwarteten US-Inflationsdaten profitiert und sich mit einem Plus von 6,1 Prozent aus dem Handel verabschiedet. Am Mittwoch notiere der Autotitel vorbörslich ebenfalls im Plus und kratze nun an der 50-Tage-Linie. Über die weitere Kursentwicklung würden die Meinungen weit auseinandergehen.Nachdem etwa am Montag die HSBC ein Kursziel von nur 146 Dollar und eine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie ausgesprochen habe, habe sich die Deutsche Bank am Dienstag bereits deutlich optimistischer präsentiert. Analyst Emmanuel Rosner habe seine Kaufempfehlung sowie das Ziel von 275 Dollar bestätigt.Zwischen die beiden Analysteneinschätzungen reihe sich Mark Delaney von Goldman Sachs ein. Delaney sehe die Aktie auf dem gegenwärtigen Niveau als fair bewertet an und rate mit einem Kursziel von 235 Dollar zum "Halten" der Tesla-Aktie. Zuletzt seien vor allem die Chancen im Bereich Künstliche Intelligenz in den Fokus der Anleger gerückt. Beim Autobauer selbst sei KI hingegen bereits seit Jahren ein Thema. Er habe bekräftigt, dass er Tesla in diesem Bereich gut positioniert für eine Vormachtstellung sehe.(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: