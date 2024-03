Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie komme weiter nicht in Schwung. Am Dienstag habe sie sogar bei 172,41 Dollar ein neues Jahrestief markiert. Bis zum Handelsende habe sie aber zumindest den Großteil der Tagesverluste wieder wettmachen und bei 177,55 Dollar aus dem Handel gehen können. Zumindest sei das Werk in Grünheide mittlerweile wieder am Netz. Derweil habe sich für heute Tesla-Chef Elon Musk zu einem Besuch angesagt.Musk habe sich nach einem Bericht von "Table Media" am Mittwoch in dem Werk bei Berlin angesagt. Von Tesla selbst habe es bislang keine Bestätigung gegeben. Der Mediendienst habe auch berichtet, dass möglicherweise Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke zu einem Besuch erwartet werde. Regierungssprecher Florian Engels habe sich dazu aber ebenfalls bedeckt gehalten.Nach dem jüngsten Anschlag auf die Stromversorgung, die Teslas Produktion in Grünheide lahmgelegt habe, sei die Fabrik nun seit Montagabend wieder am Netz. Die Reparaturarbeiten hätten deutlich früher beendet werden können als zunächst angenommen, wie der zuständige Netzbetreiber Edis am Montagabend mitgeteilt habe.Auch wenn zumindest die Produktion in Grünheide bald wieder regulär laufen dürfte, die weiteren Probleme bei Tesla würden bestehen bleiben. Insbesondere die Entwicklung in China bleibe ein Hauptproblem. Charttechnisch sei die Aktie klar angeschlagen. Ein erstes positives Signal wäre die Rückeroberung der 38-Tage-Linie sowie der anschließende Sprung über das Februarhoch bei 205,60 Dollar. Derzeit drängt sich ein Einstieg nicht auf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: