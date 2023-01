Wien (www.aktiencheck.de) - Die in der Vergangenheit immer wieder gehypten und als Meme-Aktien verschrienen Papiere des Haushaltswarenherstellers und Wohnraumausstatters Bed Bath & Beyond (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) sackten am Freitag um 21% ab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bereits am Tag zuvor habe sich der Verlust auf 30% belaufen. Die Anzeichen würden sich demnach verdichten, dass das Unternehmen einen Insolvenzantrag stelle.



Die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) komme weiterhin kaum zur Ruhe. Die immer höheren Preissenkungen in China hätten den Anteilsschein zwischenzeitlich gar an die Marke von USD 100 herankommen lassen, ehe sich das Papier im Zuge der allgemein positiven Marktstimmung bei USD 113 habe stabilisieren können. (09.01.2023/ac/a/m)

