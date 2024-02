Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Sowohl die Aktien des niederländischen Auto-Herstellers Stellantis als auch die des französischen Rivalen Renault würden am Donnerstag deutlich zulegen. Die besser als erwarteten Quartalszahlen und der Ausblick hätten für gute Stimmung im gesamten europäischen Auto-Sektor gesorgt. Diese könnte sich nun auch auf die Tesla-Aktie übertragen.Schon seit einigen Wochen seien die Magnificent 7 Geschichte. Apple und Tesla hätten sich aus der Rekordjagd ausgeklinkt, während die übrigen fünf - angeführt von Nvidia - weiter performen würden. Besonders schwach habe sich dabei die Aktie des EV-Herstellers präsentiert. Seit Jahresanfang habe sich der Börsenwert um rund 25 Prozent verringert. Seit dem Allzeithoch im Jahr 2021 bei 414,50 Dollar habe die Musk-Aktie sogar mehr als die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung verloren.Doch mit dem Rückenwind vom europäischen Automarkt könnte Tesla nun die Aufholjagd starten, denn das charttechnische Bild weise auf eine Bodenbildung in Form einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Bereich der 180-Dollar-Marke hin.Unterstützt werde diese Vermutung von den Indikatoren. Sowohl der Relative-Stärke-Index als auch der MACD-Indikator hätten höhere Tiefs und höhere Hochs ausgebildet. Typischerweise folge der Kurs diesem Muster, breche über die Nackenlinie bei 196,36 Dollar aus, erzeuge damit ein frisches Kaufsignal und bestätige die Bodenbildung.Obwohl andere Werte aus dem MAG7-Index zuletzt deutlich besser gelaufen seien, könnte Tesla nun auch wieder Gas geben. Dafür sprechen die guten Zahlen aus der Branche und das Chartbild, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link