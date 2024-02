Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

176,20 EUR -0,36% (01.02.2024, 09:39)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

187,29 USD -2,24% (31.01.2024)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla komme derzeit einfach nicht zur Ruhe. Seit Ende Dezember, als das Papier noch bei 265,13 Dollar notiert habe, habe die Aktie zwischenzeitlich mehr als 30 Prozent verloren. Im Monatsvergleich sei die Aktie mit einem Minus von 25 Prozent der mit Abstand schlechteste Wert im NASDAQ 100.Zuletzt habe die Hiobsbotschaft belastet, dass man die Spitzenposition unter den E-Autobauern im vierten Quartal an BYD verloren habe. Zudem habe Tesla auch beim Quartalsbericht enttäuscht. Der Umsatz sei im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 25,2 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hätten im Vorfeld allerdings mit fast 25,8 Milliarden Dollar gerechnet.Auch der bereinigte Gewinn je Aktie von 0,71 Dollar habe hinter den Erwartungen der Experten von 0,74 Dollar gelegen. Durch Preissenkungsaktionen habe zudem die operative Marge gelitten. Diese habe im vierten Quartal nur noch bei 8,2 Prozent gelegen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum betrug diese noch 16 Prozent. Zudem sei am Markt negativ aufgenommen worden, dass die Auslieferungen im laufenden Jahr wahrscheinlich langsamer als 2023 wachsen würden.Zuletzt habe der US-Elektroautobauer zudem auch noch seine Produktion im deutschen Werk in Grünheide stoppen müssen. Grund dafür seien Lieferkettenprobleme. Nach Tesla-Angaben bestehe eine Lücke in der Lieferkette von Bauteilen als Folge der Angriffe von jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer auf Schiffe.Die Aktie von Tesla habe am Mittwoch erneut 2,3 Prozent auf 187,22 Dollar verloren. Hier hätten aber auch die Signale der US-Notenbank FED belastet, die die Erwartungen auf rasche Zinssenkungen gedämpft und die Techwerte unter Druck gebracht hätten. Die Aktie von Tesla sei derzeit in jedem Fall klar angeschlagen."Der Aktionär" rät derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben, so Marion Schlegel. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie wieder ein positives Signal liefern. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link