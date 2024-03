Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

152,52 EUR -1,08% (14.03.2024, 10:13)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

169,48 USD -4,51% (13.03.2024, 21:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Bei der Aktie von Tesla kehre derzeit einfach keine Ruhe ein. Am Mittwoch sei das Papier mit einem Minus von 4,5% auf 169,48 USD als drittschwächster Wert des Tages im NASDAQ 100 aus dem Handel gegangen. Für ordentlich Verkaufsdruck habe eine Verkaufsempfehlung der US-Bank Wells Fargo gesorgt. Diese habe am Mittwoch die Tesla-Aktie von "equal weight" auf "underweight" abgestuft und das Kursziel massiv von 200 auf 125 USD gesenkt. Analyst Colin Langan gehe von enttäuschenden Auslieferungszahlen und weiteren Preissenkungen aus, die voraussichtlich zu einem schwächeren Gewinn je Aktie führen würden.Derweil wolle CEO Elon Musk aber weiter aufs Gaspedal drücken. Bei einem Besuch des Werks in Grünheide bei Berlin habe er einem Bericht des Handelsblatts zufolge weitere Modelle am deutschen Standort in Aussicht gestellt. So werde das für die nächsten Jahre geplante günstigere Elektroauto "definitiv langfristig nach Berlin" kommen, habe Musk gesagt. Die Fertigung des Kompaktwagens könnte nach aktueller Planung im zweiten Halbjahr 2025 im texanischen Austin beginnen. Zudem habe Musk erklärt, dass er es durchaus auch für sinnvoll erachte, den Elektro-Sattelschlepper Tesla Semi in Berlin zu bauen. Bislang werde dieser nur in den USA produziert.Die Aktie von Tesla sei nach dem jüngsten Rücksetzer klar anschlagen. Der Rutsch auf ein neues Jahrestief am Mittwoch habe das Chartbild weiter erheblich eingetrübt. Die runden Marken bei 160 USD sei eher als psychologische Unterstützung zu sehen, sie habe aus charttechnischer Sicht jedoch wenig Relevanz. Ein Absturz bis an das April-Tief 2023 bei 152,37 USD sei nun nicht ausgeschlossen.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: