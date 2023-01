Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einem zunächst deutlichen Minus zum US-Handelsstart am Donnerstag habe die Aktie von Tesla zum Schluss doch noch ins Plus drehen können. Das Papier habe am Ende 0,3 Prozent auf 123,56 Dollar gewonnen. Zunächst habe die Nachricht, dass die Pläne zur Erweiterung des Werks in Shanghai wohl verschoben würden, für Druck gesorgt.Dies habe Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Ziel sei gewesen es durch die Erweiterung des Werks die Produktionskapazitäten in China auf bis zu zwei Millionen Autos pro Jahr mehr als zu verdoppeln. Wie es von Insidern geheißen habe, habe es wohl in China Bedenken gegeben, was die Datenlage angehe. Einige Beamte der Zentralregierung in China hätten sich besorgt darüber geäußert, dass ein US-Unternehmen mit Verbindungen zu Elon Musks Internet-from-Space-Initiative Starlink eine so große Präsenz in der größten Volkswirtschaft Asiens habe. Zwar seien die Fahrzeuge von Tesla nicht mit Starlink ausgestattet, mit der die chinesische Firewall umgangen werden könnte, das Land mache sich aber dennoch sorgen, habe es geheißen.Die Aktie von Tesla habe sich aber im Tagesverlauf stabilisieren und sich zurück ins Plus kämpfen können. Aus charttechnischer Sicht wäre nun zunächst eine Rückeroberung der 38-Tage-Linie wichtig. Unterstützung habe die Aktie zudem von der kanadischen Bank RBC erhalten. Sie habe Tesla in einem Ausblick auf die Auto- und Nutzfahrzeugbranche im Jahr 2023 auf "outperform" mit einem Kursziel von 186 Dollar belassen. Die Kostenstruktur des E-Fahrzeugherstellers sei ein Wettbewerbsvorteil, hätten die Analysten um Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: