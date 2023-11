Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

216,00 EUR +0,54% (20.11.2023, 12:57)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

234,41 USD +0,35% (17.11.2023, 21:59)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe seit Anfang November wieder deutlich zugelegt. Ausschlaggebend dafür seien unter anderem neue Details zum 25.000-Euro-Stromer und Gerüchte um Subventionen in Indien gewesen. Die Long-Empfehlung vom 26. Oktober liege mehr als 30 Prozent vorne und sollte aus technischer Sicht weiter profitieren können.Mit einem Plus von mehr als neun Prozent habe sich das Papier des EV-Herstellers in der abgelaufenen Handelswoche deutlich von seinem Jahrestief bei 194,07 Dollar und der psychologisch wichtigen 200-Dollar-Marke entfernt. Zudem habe die Tesla-Aktie das Gap, das sie infolge der Q3-Zahlen aufgerissen habe, schließen können.Das Momentum dürfte damit nun auf der Seite der Bullen sein und dafür sorgen, dass sich eine ähnliche Flaggenformation wie im Sommer nach oben auflöse. Wichtig dafür sei, dass Tesla nun zunächst die 50-Tage-Linie bei 240,04 Dollar auf Tagesbasis überwinde und anschließend die schwarze Flaggenbegrenzung im Bereich der Marke von 250 Dollar durchbreche, um die nächsten Kaufsignale zu erzeugen.Das Setup der letzten Wochen und Monate gestalte sich wie schon in der ersten Hälfte des Jahres. Gelingen der Musk-Aktie nun die nächsten Kaufsignale, könnte sie in den nächsten Monaten Kurs auf die 400-Dollar-Marke nehmen, so Michael Diertl "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: