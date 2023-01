Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

110,98 EUR -2,51% (13.01.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

119,2164 USD -3,52% (13.01.2023, 16:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.01.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie fällt vorbörslich um >6% nach erneuten Preissenkungen und Herabstufungen durch Analysten - AktiennewsDie Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) fielen vor der Eröffnungsglocke um mehr als 6%, nachdem Guggenheim den Elektrofahrzeughersteller von "neutral" auf "verkaufen" herabgestuft hatte, da die Schätzungen für das vierte Quartal zu optimistisch seien, so die Experten von XTB.Gleichzeitig habe Wells Fargo das Kursziel für Tesla von 230 auf 130 Dollar gesenkt und die Einstufung "equal-weight" beibehalten.- Citi habe die Wachstumsprognosen für die Auslieferungen im Jahr 2023 von zuvor 53% auf 40% gesenkt und das Kursziel für Tesla von 176 auf 140 Dollar gesenkt, halte jedoch die neutrale Bewertung aufrecht. "Wir sind konstruktiv in Bezug auf Teslas starke globale Premium-EV-Position und insbesondere die verbesserte Ausführung des Unternehmens in den letzten Jahren", habe Citi-Analyst Michaeli gesagt. "Wir sind jedoch skeptischer, was den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf vollständig selbstfahrende/autonome Fahrzeuge (AV) angeht, den wir angesichts unserer positiven Einstellung zur AV-Chance als Ganzes als kritischen Faktor für die Gesamtrisiko-/Ertragsbewertung ansehen."- Der heutige Verkaufsdruck sei durch die Nachricht ausgelöst worden, dass das Unternehmen plane, die Preise seines beliebten Model 3 und des SUV-Crossovers Model Y in den USA und Europa erneut zu senken, um den Absatz nach schwachen Auslieferungszahlen im vierten Quartal 2022 zu stützen. Der Preis für das Model 3 mit Heckantrieb in der Standardausführung liege jetzt bei 43.990 Dollar (zuvor 46.990 Dollar), was einem Rückgang von 6,4% entspreche. Das höherwertige Model 3 Performance sei um 14,3% von 62.990 auf 53.990 Dollar herabgesetzt worden. Einige Analysten würden darauf hinweisen, dass der Schritt in den USA den Käufern helfen könnte, sich für eine Steuergutschrift von 7.500 Dollar für neue Elektroautos und Plug-in-Hybride zu qualifizieren. Diese Rabatte würden nur für SUVs und Vans mit einer unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers von bis zu 80.000 Dollar und für Autos bis zu 55.000 Dollar gelten.Börsenplätze Tesla-Aktie: