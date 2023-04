Während der Telefonkonferenz habe Musk gesagt, dass Tesla derzeit Alpha-Versionen des Cybertruck auf einer Pilotlinie baue. Das Unternehmen beabsichtige, den Cybertruck in seiner Fabrik in Austin, Texas, herzustellen. Musk habe gesagt, er rechne mit dem Beginn der Cybertruck-Auslieferungen im dritten Quartal 2023.



Laut Elon Musk erwarte Tesla, im Jahr 2023 1,8 Millionen Fahrzeuge zu produzieren.



Anfang April habe Tesla Fahrzeugauslieferungen in Höhe von 422.875 Einheiten im ersten Quartal gemeldet, was den vom Unternehmen bekannt gegebenen Verkaufszahlen am nächsten komme. Die Produktion sei mit 440.808 Fahrzeugen etwas höher als die Auslieferungen für die ersten drei Monate des Jahres 2023 gewesen.



Einen Monat zuvor habe Musk Pläne für den Bau einer Tesla-Fabrik in Monterrey, Mexiko, bekannt gegeben, die nur eine Tagesreise von einem relativ neuen Werk in Austin, Texas, entfernt sei. Kürzlich habe Tesla angekündigt, eine Fabrik in Shanghai zu errichten, in der Megapaks, große Energiespeichersysteme auf der Basis von Lithium-Ionen-Batterien, hergestellt werden sollten.



Laut einem Ende Januar veröffentlichten Finanzbericht rechne Tesla damit, in den Jahren 2024 und 2025 zwischen 7 und 9 Milliarden Dollar auszugeben, was einem Anstieg der Investitionsausgaben um rund 1 Milliarde Dollar in den nächsten zwei Jahren entspreche.



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (20.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie fällt vorbörslich um 6% nach Veröffentlichung der Quartalsergebnisse - AktiennewsUmsatz und Nettogewinn von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) fallen im Jahresvergleich um mehr als 20%, so die Experten von XTB.Teslas Umsatz und Gewinn für das erste Quartal 2023 hätten nahe an den Erwartungen gelegen, basierend auf einer Umfrage unter Analysten von Refinitiv. Das Unternehmen habe in einem Dokument an die Aktionäre mitgeteilt, dass "die Unterauslastung der neuen Fabriken die Margen belastete, zusammen mit höheren Rohstoff-, Waren-, Logistik- und Garantiekosten und geringeren Einnahmen aus Umweltgutschriften, die zum Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr beitrugen."EPS: 0,85 Dollar gegenüber den Erwartungen von 0,86 DollarUmsatz: 23,33 Mrd. Dollar gegenüber erwarteten 23,21 Mrd. Dollar, nach Schätzungen von RefinitivDer Nettogewinn habe sich auf 2,51 Mrd. Dollar belaufen, was einem Rückgang von 24% gegenüber dem Vorjahr entspreche.Die Einnahmen aus dem Automobilsegment, dem Kernsegment von Tesla, hätten im Quartal 19,96 Mrd. Dollar erreicht, 18% mehr als im Vorjahr.Die Einnahmen aus regulatorischen Krediten im Automobilbereich hätten sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf 521 Mio. Dollar belaufen, ein Rückgang gegenüber 679 Mio. Dollar im ersten Quartal des Vorjahres.Die Einnahmen von Tesla Energy seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 148% auf 1,53 Milliarden Dollar gestiegen. Der Einsatz der Energiespeichersysteme von Tesla habe sich auf 3,9 GWh erhöht, ein Plus von 360%. Zu den auf Lithium-Ionen-Batterien basierenden Energiespeichersystemen von Tesla würden die Powerwall-Batterien für Privathaushalte und das Megapack-System gehören, das es Versorgungsunternehmen ermögliche, mehr Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind zu speichern und zu nutzen.Tesla habe die Preise für seine Fahrzeuge Ende letzten Jahres und im ersten Quartal 2023 gesenkt, einschließlich weiterer Senkungen am Dienstagabend. Gleichzeitig verfolge Tesla ehrgeizige Expansionspläne und erhöhe seine Investitionsausgaben.Tesla verkaufe derzeit vier EV-Modelle, die in zwei Fahrzeugmontagewerken in den USA, einem in Shanghai und einem weiteren in der Nähe von Berlin produziert würden.Aktionäre, die im Vorfeld der Bilanzpressekonferenz Fragen stellten, wollten Informationen über den trapezförmigen, von der Science-Fiction inspirierten Cybertruck, die Energiesparte des Unternehmens und den Zeitplan für das neue Fahrzeugmodell von Tesla, so die Experten von XTB.