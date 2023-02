Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

188,96 EUR -0,15% (17.02.2023, 13:48)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,04 USD -5,69% (16.02.2023)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.02.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aktie fällt nach Rückruf von fast 363.000 Autos - AktiennewsTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat einen Rückruf von 362.758 Fahrzeugen angekündigt, da die "experimentelle" KI-gestützte autonome Software Full Self-Driving Beta Kollisionen verursachen könnte, so die Experten von XTB.Die in Deutschland gehandelten Aktien würden um 7% fallen.Die Rückrufaktion sei gestern auf der Website der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) veröffentlicht worden. Tesla werde ein Software-Update für die Fahrzeuge bereitstellen, um die Probleme zu beheben, und Elon Musk habe die Anleger auf Twitter beruhigt.Das FSD-Beta-System könne laut der Erklärung vor allem in der Nähe von Kreuzungen Unfälle verursachen und möglicherweise nicht angemessen auf Geschwindigkeitsbegrenzungen reagieren. Die FSD-Beta-Testoption koste derzeit 15.000 Dollar im Voraus oder 199 Dollar pro Monat in den USA und sei mit zusätzlichen Sicherheitsvorschriften verbunden.Betrachte man den Chart auf Tagesbasis, so deute die Eröffnung auf einen möglichen Rückgang unter das 23,6%-Retracement der Anfang des Jahres gestarteten Aufwärtswelle bei 190 Dollar pro Aktie hin. Die Bullen hätten es nicht geschafft, den SMA200 zu überschreiten, was auf eine Rückkehr der Bären hindeuten könnte.Börsenplätze Tesla-Aktie: