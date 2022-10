Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Märkte würden wieder in den Risk-on Modus schalten. Die überraschend starken Zahlen der Finanzinstitute, heute habe die Bank of America geliefert, würden Anleger neuen Mut fassen lassen. Die Wirtschaft scheine in einer stärkeren Verfassung als angenommen. Das gebe auch den Aktien von Tesla wieder Rückenwind. Am Mittwoch warte der E-Autobauer mit detaillierten Zahlen auf.Für Tesla laufe es 2022 noch schlechter wie für den Gesamtmarkt. Die Aktien des E-Auto-Pioniers hätten seit Jahresbeginn 37 Prozent verloren. Dass das Minus nicht noch stärker ausfalle, liege am heutigen Kursanstieg.Am kommenden Mittwoch präsentiere der Konzern dann seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Die Analysten würden durchschnittlich einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar erwarten. Der bereinigte Gewinn solle laut Schätzungen bei 2,4 Milliarden Dollar oder 1,02 Dollar je Aktie liegen. Das entspräche gegenüber dem Vorquartal einer Steigerung von 35 Prozent.Um zu überzeugen und sich wirklich nachhaltig vom jüngsten Tief zu lösen, sollten die Zahlen über den Erwartungen liegen. Denn die bereits am 2. Oktober veröffentlichten Auslieferungszahlen - Rekord, aber unter den eigenen Zielen - hätten die Aktie fast neun Prozent abschmieren lassen.Die Tesla-Aktie ist keine laufende Empfehlung, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: