Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die IAA Mobility in München sei gestartet. Dementsprechend stünden auch die Aktien der Autobauer wieder verstärkt im Rampenlicht. Besonders stark entwickele sich die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla. Die Aktie gewinne am heutigen Dienstag fast 5 Prozent auf 257,24 Dollar und sei damit der derzeit beste Wert des Tages im S&P 500 Großes Interesse hätten die Fachbesucher am überarbeiteten Tesla Model 3 gezeigt. Hier habe der US-Autobauer am Front-Design und der damit verbundenen Aerodynamik gearbeitet. Vor allem die Scheinwerfer erscheinen in neuer Optik, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein schmales LED-Bank am unteren Rand übernehme die Funktion des Tagfahrlichts. Zudem gebe es auch kleinere Änderungen im Innenraum zu sehen. Präsentiert worden sei das frisch überarbeitete Model 3 in der neuen Farbe Stealth Grey.Kräftig Gas gebe Tesla auch weiterhin, was die Preisgestaltung angehe. In China habe Tesla schon vor einigen Monaten einen wahren Preiskampf eingeläutet. In Deutschland und manch anderen Ländern habe Tesla nachgezogen. Das Unternehmen von Elon Musk hat hierzulande die Preise für die Modelle Tesla Model S und Model X um mehrere Tausend Euro herabgesetzt, nachdem vor einigen Monaten bereits sämtliche Baureihen deutlich günstiger geworden sind, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Die Rabatte von Tesla dürften sich vor allem auf lange Sicht auszahlen. So kurbele der US-Autobauer nicht nur die eigene Nachfrage an. Der Konzern wirtschafte auch weiterhin profitabel, während der Druck auf die noch mit Verlusten operierenden chinesischen Newcomer wachse. Auch die westlichen Autobauer würden bei der Stromer-Produktion noch Geld verlieren.Anleger bleiben aufgrund der langfristigen Chancen an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. Auch charttechnisch präsentiere sich die Aktie weiter als eine der stärksten im Automobilsektor. (Analyse vom 05.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link