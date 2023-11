Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie komme heute nicht richtig in die Gänge und das trotz einer richtungsweisenden Nachricht. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters habe der E-Autohersteller beschlossen, den europäischen Markt mit einem neuen Modell aufzurollen. Die Aktie stehe indes vor einer Richtungsentscheidung.Tesla werde in seinem Werk in der Nähe von Berlin ein neues Modell zum Preis von 25.000 Euro produzieren. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters. Damit würde sich der Wettbewerb um die Herstellung erschwinglicherer Elektrofahrzeuge für den europäischen Markt verschärfen. CEO Elon Musk solle den Plan letzte Woche bei einem Besuch der Tesla-Fabrik in Grünheide angekündigt haben, so Reuters mit Hinweis auf eine ungenannte Quelle. Jedoch habe Musk nicht gesagt, wann die Produktion beginnen solle. Tesla habe nicht auf eine Bitte zur Stellungnahme von Reuters reagiert.In Europa sei seit einiger Zeit ein erbitterter Kampf um günstigere E-Autos im Gang. Erst vor rund einem Monat habe die EU eine offizielle Untersuchung zu chinesischen Subventionen für E-Autos eingeleitet. Dabei könnte es auch um Tesla gehen, denn der Konzern exportiere sein Model 3 von seinem Werk in Shanghai aus in alle Welt. Aktuell ist das Modell das günstigste der Tesla-Produktpalette und ist hierzulande ab 42.990 Euro zu haben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". WKN A2QL01 ) habe erst im Oktober damit begonnen, Reservierungen für einen neuen ë-C3 ab 23.300 Euro entgegenzunehmen und damit den Dacia Spring von Renault herauszufordern, der in Frankreich bei 20.800 Euro beginne. Derweil plane Europas größter Automobilhersteller Volkswagen ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) bis 2025 ein eigenes Batteriemodell unter 25.000 Euro auf den Markt zu bringen. Damit möchten die Konzerne auf dem Kontinent vor allem mit chinesischen Herstellern wettbewerbsfähig werden.Auch wenn sich vorbörsliche Gewinne aufgrund der Meldung in Höhe von etwa 3 Prozent in ein kleines Minus gewandelt hätten: In nächster Zeit könnte es mehr Details zu den Plänen geben, was auch dem Kurs wieder Beine mache. Die 200-Tage-Linie bei 219,48 Dollar bleibe umkämpft. Fällt sie, dürfte es zu Anschlussgewinnen kommen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 06.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: