Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,60 EUR -0,49% (28.10.2022, 14:15)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

224,70 EUR -0,62% (28.10.2022, 14:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,09 USD +0,20% (27.10.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Ära von Elon Musk bei Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ) habe laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden. Musk wolle zunächst selbst den Chefposten bekleiden. Den Tesla-Aktionären dürfte das nicht gefallen."Der Vogel ist befreit", habe Musk auf Twitter geschrieben. Musk habe Agrawal und die Twitter-Führung in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Mindestens einer der Manager sei aus der Firmenzentrale herausbegleitet worden, habe die "New York Times" berichtet.Allerdings stehe eine offizielle Mitteilung zum Abschluss der rund 44 Milliarden Dollar schweren Übernahme noch aus.Musk als CEO jetzt auch bei Twitter? Tesla-Aktionären sei längst angst und bange, dass der 51-Jährige auf einen Burn-out zusteuere. Oder dass Musk seinen Fokus noch mehr verändere: weg von Tesla, hin zu Twitter. Musk habe große Visionen für den Kurznachrichtendienst, wolle aus dem Unternehmen eine Mega-App namens X kreieren, mit der fast alles möglich sein solle. Das koste jede Menge Zeit und viel Kraft. Auch wenn man ein Genie sei wie Elon Musk.DER AKTIONÄR habe mit seiner "Twitter long/Tesla short"-Spekulation goldrichtig gelegen. Die Twitter-Aktie sollte bald den Übernahmepreis von 54,20 Dollar erreichen, Tesla dürfte weiter unter Druck stehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: