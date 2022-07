XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

787,10 EUR -1,17% (26.07.2022, 14:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

805,83 USD -1,33% (25.07.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe es zusammen mit seinem Team allen gezeigt. Umsatz und Gewinn rauf, Auslieferungszahlen im zweiten Quartal erneut top. Tesla habe unter Beweis gestellt, dass man die Lieferkettenproblematik und Chipengpässe besser im Griff habe als die Konkurrenz. Die Aktie sei nach dem letzten Run jedoch charttechnisch heiß gelaufen.Alle Schlüsselzahlen von Tesla haätten im Zuge der Q2-Zahlen positiv überrascht. Nach Philippe Houchois von Jefferies eine "Erleichterung, wenn man bedenkt, was in Q2 schiefgehen könnte", so der Analyst. Als Reaktion auf die Zahlen habe Houchois seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 1.050 Dollar für den Autohersteller beibehalten."Aus charttechnischer Sicht hat bei 667 US-Dollar eine Bodenbildung stattgefunden. Nach dem Move nach oben ist das Papier jedoch an der 100-Tage-Linie bei 829 US-Dollar abgeprallt. Das Fibonacci-Retracement liegt bei 819 US-Dollar. Der MACD zeigt sich neutral, der Slow-Stochastik zeigt kurzfristig ein Verkaufssignal. Eine Korrektur bis 788 US-Dollar ist durchaus drin", habe Charttechnik-Spezialist Martin Utschneider von Donner & Reuschel gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:787,30 EUR +0,03% (26.07.2022, 14:33)