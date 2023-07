Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

253,60 EUR -0,69% (04.07.2023, 09:30)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

279,82 USD +6,90% (03.07.2023, 19:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (04.07.2023/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Produktions- und Auslieferungszahlen des US-Elektroautobauers für das zweite Quartal hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Der weil habe Tesla im laufenden Jahr seinen Börsenwert bereits mehr als verdoppelt. Trotz der Erholungsrally in diesem Jahr bleibe der Kurs aber noch weit entfernt vom Rekordhoch von mehr als 414 USD, das Anfang November 2021 zu Buche gestanden sei.Die Frage sei nun, ob Tesla die hohen Auslieferungszahlen halten könne, da immer mehr große Hersteller ihre Produktionsbemühungen ausweiten würden. Tatsächlich habe Tesla noch viel Arbeit vor sich, um die selbst gesteckten Jahresziele von rund 1,8 Mio. Autos zu erreichen. Um das zu schaffen, müsse das Unternehmen von Elon Musk noch rund 910.000 Fahrzeuge an die Kundschaft bringen - und damit in etwa das Tempo aus dem zweiten Quartal auch im Rest des Jahres halten.Die Aktie von Tesla habe sich seit dem Jahresanfang hervorragend entwickelt. Die Bewertung des US-Konzerns sei dementsprechend extrem sportlich. Das KGV für 2023 betrage 62, das KUV liege bei rund 8. Eine Auszeit auf dem Weg nach oben sei dringend notwendig. Anleger wollten investiert bleiben und den Stoppkurs auf 225 USD nachziehen. Ein Neukauf dränge sich nach dem Run in den letzten Monaten nicht auf, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie: