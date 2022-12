Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

102,88 EUR +0,33% (28.12.2022, 17:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

110,09 USD +0,91% (28.12.2022, 16:50)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die US-Börsen würden nach dem durchwachsenen Vortag am Mittwoch auf eine kaum bewegte Eröffnung zusteuern. Im Fokus der Anleger stünden v.a. Titel, die am Dienstag kräftig unter die Räder gekommen seien. Dazu gehöre zweifellos die Tesla-Aktie, welche zu den größten Jahresverlierern im NASDAQ 100 gehöre.Die Tesla-Aktie arbeite an einer Stabilisierung. Nachdem sie eine siebentägige Verlustserie auf den tiefsten Stand seit August 2020 gedrückt habe, habe sie vorbörslich um 2,3% angezogen. Ob das Papier des kalifornischen Unternehmens wirklich schon ein Schnäppchen sei, werde allerdings nur die Zukunft zeigen - schließlich sei Tesla an der Börse immer noch höher bewertet als BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen.Seit Jahresbeginn summiere sich der Kursrückgang bisher auf knapp 70%, womit Tesla der Status als einer der größten Verlierer im NASDAQ 100 im Jahr 2022 sicher sei. Das Tech-Barometer habe im selben Zeitraum "nur" um gut ein Drittel nachgegeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: