Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

168,12 EUR -1,19% (06.04.2023, 14:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

185,52 USD -3,67% (05.04.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (06.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Auto-Pioniers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.In Q1 habe Tesla bei den Fahrzeugauslieferungen einen neuen Rekord verzeichnet. Insgesamt 422.875 Stromer habe der Konzern an den Mann gebracht. Nach wiederholten Preissenkungen hätten sich Anleger jedoch offensichtlich noch mehr erhofft. Die Tesla-Aktie stehe seit Präsentation der Zahlen am Sonntag unter Druck.Gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag habe die Tesla-Aktie bereits über zehn Prozent verloren. Mit den Verlusten habe sich das Chartbild wieder etwas eingetrübt. So rücke der GD200, aktuell bei 215,37 Dollar, wieder in weite Ferne. Zudem seien die für den kurzfristigen Verlauf wichtigen Durchschnitte GD38 (193,28 Dollar) und GD50 (190,54 Dollar) unterschritten worden. Diese Marken gelte es nun schnellstmöglich zurückzuerobern, damit sich der Abwärtstrend nicht weiter verschärfe.Skeptisch stimme diesbezüglich allerdings der Trendfolgeindikator MACD. Die MACD-Linie kreuze zur Stunde die Signallinie nach unten und liefere ein erstes Verkaufssignal. Sollte der Indikator in den negativen Bereich drehen, würde sich dieses Signal nochmals verstärken.Ein Neueinstieg dränge sich aufgrund der Charttechnik aktuell allerdings nicht auf. Die Tesla-Aktie ist aktuell eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: