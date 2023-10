NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

228,82 USD -5,71% (19.10.2023, 15:34)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.10.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Citigroup:Die Analysten der Citigroup senken in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Die Ergebnisse des Unternehmens für das dritte Quartal seien in wichtigen Bereichen verfehlt worden, darunter die Bruttomargen ohne Kredite, das bereinigte Ergebnis und der freie Cashflow, so die Citigroup. Der Ton auf dem Gewinn-Call sei an einigen Fronten deutlich vorsichtiger gewesen, einschließlich des makroökonomischen Umfelds, der Cybertruck-Rampe und der Mexiko-Expansion. Citi sei der Ansicht, dass die Schätzungen der Börse wieder nach unten korrigiert werden müssten und dass die vorsichtigen Kommentare in der Telefonkonferenz die kurzfristige Stimmung dämpfen könnten. Sie erwarte, dass die Aktien aufgrund dieser Ergebnisse etwas unter Druck geraten würden.Die Analysten der Citigroup haben das "neutral"-Rating für die Tesla-Aktie bestätigt und das Kursziel von 271,00 auf 255,00 USD gesenkt. (Analyse vom 19.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link