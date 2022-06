Wien (www.aktiencheck.de) - Obwohl Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk mit einer Rezession in den USA in "nächster Zeit" rechnet, schnellten die Papiere des Elektroautopioniers um 9,3% nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Nahrungsmittelhersteller Kellogg (ISIN: US4878361082, WKN: 853265, Ticker-Symbol: KEL, Nyse-Symbol: K) wolle sein Geschäft in drei Bereiche aufteilen. Kern solle das internationale Snack- und Cerealien-Geschäft werden. Anleger hätten die Anteilsscheine um 1,9% nach oben getrieben, in Aussicht, dass drei Teile vom Markt höher bewertet würden als ein ganzes.Schlechte Neuigkeiten für Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) habe es im Fall Hardeman gegeben, dem wohl entscheidenden Glyphosat-Streit für den Konzern. Der US-Supreme Court wolle sich demnach nicht mit dem Berufungsantrag befassen. Die Aktie habe 0,8% verloren. (22.06.2022/ac/a/m)