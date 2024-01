Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

202,90 EUR -2,03% (12.01.2024, 09:27)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

227,22 USD -2,87% (11.01.2024, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie lasse nach dem guten Verlauf zum Ende des vergangenen Jahres hin im neuen Jahr weiter Federn. Am Donnerstag sei der Autotitel sogar unter die wichtige 200-Tage-Linie zurückgefallen. Berichte über Lohnerhöhungen sowie nun auch ein Produktionsstopp im deutschen Werk in Grünheide bei Berlin würden belasten.Zudem wiege noch immer schwer, dass Tesla im Schlussquartal 2023 bei der Zahl der ausgelieferten Elektroautos erstmals hinter dem chinesischen Rivalen BYD gelegen habe.Aufgrund der Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer müsse der E-Autobauer nun auch noch die Produktion in Grünheide für etwa zwei Wochen weitgehend stoppen. Aufgrund der veränderten Transportwege sei eine Lücke in den Lieferketten entstanden, so Tesla am Donnerstag.Das Unternehmen habe erklärt, dass wegen fehlender Bauteile die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg zwischen dem 29. Januar und 11. Februar weitgehend ruhen müsse, mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche. Ab dem 12. Februar solle die Produktion dann wieder in vollem Umfang laufen.DER AKTIONÄR rate derzeit den Anlegern, an der Seitenlinie zu bleiben. Vor allem die nach wie vor sehr hohe Bewertung bereite Kopfzerbrechen. Tesla müsse nun in den kommenden Monaten liefern. Nach dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie sei der Titel nun angeschlagen. Aus charttechnischer Sicht würde erst eine Rückeroberung der 200-Tage-Linie sowie der Sprung über das Dezemberhoch 2023 bei 265,13 Dollar wieder ein klares positives Signal liefern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link