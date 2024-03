Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Schneller als erwartet könne der US-Elektroautobauer in Grünheide bei Berlin nach dem Anschlag auf die Stromversorgung wieder Fahrzeuge produzieren. Nun würden Anleger und Analysten auf die globalen Auslieferungszahlen fürs erste Quartal warten. Im Vorfeld zeige sich auch die charttechnische Lage der Tesla-Aktie in abwartender Ruhe. Sie könne sich am Mittwoch im US-Handel aktuell auf etwa 173,37 USD leicht verbessern. Damit habe der Kurs sich wieder über die untere Parallele eines längerfristigen Abwärtstrends hochgehangelt. Insgesamt laufe der Wert in eine charttechnische Entscheidung hinein.Der Chart der Tesla-Aktie sehe nicht wirklich gut aus. Sowohl ein längerfristiger, gut zwei Jahre zurückliegender Abwärtstrend als auch ein seit Anfang 2024 gültiger Abwärtstrend seien intakt. Doch die jüngste kleine Aufwärtsbewegung mache Hoffnung, dass der Wert in absehbarer Zeit zunächst seine 50-Tage-Linie (aktuell bei 193,24 USD) überwinde. Danach wäre der Weg charttechnisch frei bis in die Zone 234 bis 240 USD.Wer die Tesla-Aktien noch halte, brauche weiterhin Geduld. Denn auch ein weiteres Absacken sei charttechnisch denkbar. Anfang Februar habe der GD50 den GD200 von oben nach unten geschnitten - ein "Todeskreuz", das weitere Kursverluste wahrscheinlich mache. Die nächste größere Unterstützung liege beim Mai-Tief bei 152,37 USD. Darunter würde erst bei gut 100 USD das Tief von Anfang 2023 eine Stütze bieten.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: