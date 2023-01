Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

117,20 EUR -1,78% (19.01.2023, 11:25)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

128,78 USD -2,06% (18.01.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Abwärtstrend beschleunigt - AktienanalyseDer Absturz der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hat sich um den Jahreswechsel nochmals dramatisch beschleunigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In der Spitze sei es fast bis auf 102 Dollar nach unten gegangen. Gegenüber den Ende 2021 erreichten Höchstständen bei gut 414 Dollar entspreche das einem Rückgang von mehr als drei Vierteln.Beschleunigt worden sei die Talfahrt von schwachen Auslieferungszahlen. Der Elektrofahrzeugbauer habe im vierten Quartal weniger Fahrzeuge an seine Kunden übergeben als Experten vorhergesagt hätten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei die Zahl der Auslieferungen um fast ein Drittel auf rund 405.000 Stück gestiegen. Branchenexperten hätten allerdings im Schnitt mit knapp 421.000 Fahrzeugen gerechnet. Im Gesamtjahr 2022 habe Tesla rund 1,3 Mio. Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspreche zwar einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Jedoch habe der Konzern damit das eigene Ziel eines Wachstums von 50 Prozent deutlich verfehlt.Der zunehmende Wettbewerb und die sinkende Nachfrage würden Tesla zu schaffen machen. Besonders schwach verlaufe die Entwicklung in China. Vollständige Zahlen zum vierten Quartal und dem Jahr 2022 wolle Tesla am 25. Januar bekannt geben. Derweil versuche Elon Musk mit rigorosen Preissenkungen gegenzusteuern. Daraufhin sei es zu einer Erholungsbewegung der Tesla-Aktie gekommenBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: