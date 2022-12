Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe allein in diesem Jahr schon 57% an Wert verloren. Seit dem Rekordwert vom vergangenen Jahr - am 1. November 2021 habe sie bei rund 407 USD notiert - summiere sich das Minus gar auf 63%. Und auch am Freitag habe sich die Talfahrt des einstigen Börsenflyers fortgesetzt. Dafür seien mehrere Gründe verantwortlich.Das zuvor gehypten Papier des US-Elektroautobauers leide schon eine Weile unter Sorgen über die Nachfrage und Profitabilität. Hinzu komme, dass CEO Elon Musk aktuell durch seine neue Rolle als Eigentümer und Unternehmenschef des Kursnachrichtendienstes Twitter abgelenkt scheine. Er habe zudem zwischen dem 12. und 14. Dezember fast 22 Mio. Tesla-Aktien für insgesamt knapp 3,6 Mrd. USD verkauft. Es sei bereits das vierte Mal in diesem Jahr gewesen, dass sich Musk von Tesla-Anteilen im Milliardenvolumen habe trennen müssen, um den umstrittenen Twitter-Kauf zu finanzieren.Trotz der Kursverluste sei Tesla mit einer Marktkapitalisierung von umgerechnet rund 450 Mrd. Euro jedoch an der Börse immer noch mehr Wert als die deutschen Konkurrenten BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen. Sie würden es in Summer auf weniger als die Hälfte bringen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: