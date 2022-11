XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

192,52 EUR -3,76% (08.11.2022, 17:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

191,30 USD -2,93% (08.11.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (09.11.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chartanalyse der UBS:Entgegen den festeren Tendenzen am Gesamtmarkt ist die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gestern auf ein neues Jahrestief gefallen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Bereits zum Opening sei es für die Papiere 1,5% nach unten gegangen. Im weiteren Verlauf seien die Kurse dann zunächst bis auf 186,75 USD und den niedrigsten Stand seit dem 19. Mai 2021 abgerutscht, bevor es zu einer Intraday-Erholung gekommen sei. Dabei sei das zwischenzeitliche Minus von 5,2% bis zum Handelsschluss auf 2,9% eingedämmt worden. Am Ende habe die Aktie bei 191,30 USD notiert, womit im laufenden Monat November - nach nur sechs Sitzungen - bereits Kursverluste von 15,9% zu Buche stünden.Ausblick: Die Aktie des E-Autobauers sei nach dem September-Hoch bei 313,80 USD in eine mehrwöchige Abwärtsbewegung übergegangen und habe dabei eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen unterboten.Das Long-Szenario: Die erste Hürde auf der Oberseite lasse sich nun an der runden 200er Marke festmachen, der mit dem Oktober-Tief bei 198,59 USD nicht nur eine symbolische Bedeutung zukomme. Darüber müssten die Kurse anschließend zurück über das Mai- und Juni-Tief bei 206,84 USD bzw. 208,67 USD steigen, um ein Heranlaufen an die 2021er Aufwärtstrendgerade im Bereich von 218,00 USD möglich zu machen. Gelinge dort der Re-Break, sollte zur Bestätigung die Volumenspitze zwischen 225,00 USD und 227,50 USD überwunden werden. Oberhalb des Februar-Tiefs bei 233,31 USD und dem aktuellen November-Hoch bei 237,40 USD könnten dann größere Erholungsimpulse aktiviert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:193,32 EUR +1,79% (09.11.2022, 09:18)