Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

130,50 EUR +0,73% (22.12.2022, 10:44)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

137,57 USD -0,17% (21.12.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Absurde Überbewertung - AktienanalyseTrotz gegenteiliger Beteuerungen hat Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)-Chef erneut Aktien des Elektroautobauers im Wert von 3,58 Mrd. Dollar verkauft, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Mit dem Geld müsse der Milliardär vermutlich Finanzlöcher bei Twitter stopfen - die Schuldenlast des Kurznachrichtendiensts sei durch seine Übernahme von 1,7 Mrd. auf 13 Mrd. Dollar angewachsen. Schon seit geraumer Zeit stehe Musk in der Kritik, er würde sein Engagement bei Tesla vernachlässigen. Die Quittung sei ein rund 59-prozentiger Kursrutsch seit Jahresbeginn. Erst mit einer Umfrage Musks unter Twitter-Nutzern, ob er als Chef des Kurznachrichtendiensts zurücktreten solle, habe die Talfahrt gestoppt.Anleger sollten aber nicht allzu große Hoffnungen auf eine generelle Trendwende legen. Denn die fundamentalen Probleme seien erheblich. Vor allem das deutlich abnehmende Orderbuch des Autokonzerns lasse auf erhebliche Absatzprobleme schließen. Auf dem chinesischen Markt, der ohnehin unter den Covid-Restriktionen leide, würden die E-Auto-Förderungen ab Januar begrenzt. In Europa würden die hohen Strompreise auf dem E-Auto-Markt lasten.Dazu komme der zunehmende Wettbewerb: Beinahe jeder Autokonzern habe inzwischen konkurrenzfähige Modelle im Programm. Vor diesem Hintergrund sei kaum vorstellbar, dass Tesla 2023 um 50 Prozent wachsen könne. Doch darauf würden die Analystenprognosen und damit letztlich die auf den ersten Blick niedrige KGV-Bewertung basieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: