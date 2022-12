Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (19.12.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk habe sich die Kritik an seiner Strategie bei Twitter zu Herzen genommen: Der Tech-Milliardär lasse die Nutzer derzeit abstimmen, ob er Chef des Unternehmens bleiben solle oder nicht. Musk habe klar gemacht, dass er sich an das Ergebnis der Umfrage halten werde. Das Zwischenergebnis falle recht eindeutig aus.56,8 Prozent hätten aktuell mit "Ja, zurücktreten" gestimmt. Die, die ihn als Twitter-Chef würden behalten wollen, müssten sich beeilen.Musk habe in einem weiteren Tweet versprochen, größere Änderungen der Richtlinien für die Plattform künftig ebenfalls zur Abstimmung zu stellen. "Ich bitte um Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen."Sollte Musk als Twitter-Chef zurücktreten, hieße das nicht, dass er sich weniger Gedanken um das Unternehmen machen würde. Dafür habe der Exzentriker einfach zu viel Geld ausgegeben. Tesla dürfte er auch in der Zukunft vernachlässigen - und weiterhin als Geldautomat missbrauchen. (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: