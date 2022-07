Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

716,10 EUR -0,80% (08.07.2022, 09:22)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

714,00 EUR +0,37% (08.07.2022, 09:07)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

733,63 USD +5,53% (07.07.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (08.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla wolle seine Gigafactory in Berlin für zwei Wochen abschalten. Ziel sei es, die Produktion in der Zwischenzeit zu erweitern und die Kapazität auszubauen. Was bedeute das für die Aktie?Wie Electrek berichte, wolle Tesla die Produktion der Giga-Berlin für zwei Wochen unterbrechen. Ziel sei es, eine dritte Schicht hinzuzufügen um somit auf Sicht eine höhere Produktionskapazität zu erreichen. Zusätzlich sollten dann in Berlin auch Elektromotoren gebaut werden, statt diese aus Schanghai zu importieren.Die Abschaltung von Giga-Berlin solle ab nächsten Montag zwei Wochen dauern, wie die "Bild" Zeitung berichtet habe.Fakt sei: Zwei Wochen Stillstand im Juli würde für Tesla einen Verlust bedeuten, der aktuell zu verschmerzen ist. Denn in zwei Wochen würde die Giga Berlin unter den aktuellen Produktionsgegebenheiten "nur" ein paar tausend Einheiten fertigen. Im Gesamtkontext aller Produktionsstätten von Tesla sei dies aktuell zu vernachlässigen.Aus Sicht des "Aktionär" bleibe Tesla nach wie vor der Trendsetter unter den E-Autobauern. Jedoch müsse Firmenchef Elon Musk im Bereich autonomes Fahren liefern, um die nach wie vor sportliche Bewertung zu untermauern. Aus charttechnischer Sicht scheint es derzeit, als würde die Marke von 645 Dollar einen tragfähigen Boden darstellen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: