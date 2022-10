Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der chinesische Markt für Elektrofahrzeuge habe sein rasantes Wachstum im September abermals bestätigt. Das habe sich auch bei Tesla bemerkbar gemacht, der E-Auto-Pionier habe in Fernost einen Absatzrekord verzeichnet und zudem Marktanteile gewinnen können. Diese könnten in Zukunft sogar nochmals ausgebaut werden.Bisher verkaufe das Unternehmen in China nur die dort produzierten Modelle 3 und Y. In der jüngst vom chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie aktualisierten Liste mit von der KFZ-Kaufsteuer befreiten Fahrzeugen seien nun auch die Tesla-Modelle S und X enthalten. Die Steuerbegünstigungen für new energy vehicles, zu denen Elektro- und Hybridfahrzeuge gehören würden, sollten ursprünglich Ende 2022 auslaufen, seien zuletzt allerdings bis 2023 verlängert worden.Nun seien dort auch die beiden bisher nicht in China verfügbaren Modelle jeweils in den Varianten Long Range und Plaid davon begünstigt. Damit liege nahe, dass diese demnächst ebenfalls in China angeboten würden.Für eine Markteinführung spreche zudem, dass ein erster Kunde aus China, der im Rahmen einer Vorbestellung des Model S bereits eine Anzahlung geleistet habe, am Dienstag zur Überweisung des vollen Kaufpreises aufgefordert worden sei. Das habe ein lokaler Autohändler in den sozialen Medien mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: