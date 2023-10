Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

200,25 EUR -3,68% (20.10.2023, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

211,99 USD -3,69% (20.10.2023, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (23.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.So habe Elon Musk noch nie zu Analysten gesprochen. Der Blick gehe ängstlich zurück, von alten Versprechen und Visionen sei wenig geblieben.Oft würden die operative Realität und die Aktie dem Blick nach vorne folgen - dem Willen, der Vision öffne sich ein Weg. Tesla habe jedoch in Q3 einen Rückgang des operativen Gewinns um 52% gemeldet. Und Musk blicke plötzlich ängstlich auf Krisen der Vergangenheit statt auf Nachfrage eine konkrete Timeline und Details zum Robo-Taxi und der KI zu geben.So habe Söllner Musk in einem Analysten-Call noch nie erlebt. Die Mexiko-Fabrik werde nicht mit Vollgas gebaut, weil der CEO an 2009 denke, als "GM und Chrysler" pleitegegangen seien. Tesla selbst habe es damals nur knapp per Finanzierung überlebt. Problem: Zwar habe man rund 2.000 USD Kosteneinsparungen pro Auto erzielt, doch höhere Zinsen und Finanzierungskosten würden für Kunden diesen Effekt auffressen. Der 2021 als "bestes Produkt ever" gefeierte Cybertruck werde nicht wie versprochen schon 2023 in Masse produziert, sondern wohl erst 2025.Musk warne: Es ziehe wegen Kriegen ein "Sturm" auf. Es könne "schlimm" werden. Tesla werde nicht untergehen, doch man wolle nicht mit Vollgas in die Krise fahren. Erst wenn die Leitzinsen sinken würden, werde man wieder "beschleunigen". Von nachhaltigen Wachstumszielen von 50% distanziere er sich - kein Wunder, Tesla habe die Autoumsätze in Q3 um nur 5% gesteigert, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: