Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla habe am Sonntag seinen Bericht zur Fahrzeugproduktion und -auslieferung für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Dabei habe der Elektroauto-Pionier die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Goldman Sachs habe in der ersten Reaktion auf die Zahlen das Kursziel für die Aktie angehoben.Tesla habe im zweiten Quartal 466.140 Fahrzeuge ausgeliefert. Produziert worden seien 479.700 Stromer. Die Zahlen hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen, die Wall Street habe für den am 30. Juni 2023 endenden Zeitraum "nur" 445.924 Auslieferungen erwartet.Der Elektroautohersteller von CEO Elon Musk habe während des Quartals einige Rabatte und andere Anreize angeboten, um den Verkauf seiner Autos in den USA anzukurbeln, unter anderem für die Einstiegslimousine Model 3 und seit kurzem auch für den älteren Geländewagen Model X und die Flaggschiff-Limousine Model S, die derzeit nur einen kleinen Prozentsatz der Gesamtverkäufe von Tesla ausmachen würden.Für das Model 3 und das Model Y gebe es in den USA jetzt eine Steuergutschrift in Höhe von 7.500 US-Dollar im Rahmen des Inflation Reduction Act.Die US-Investmentbank Goldman Sachs dagegen habe im Anschluss an die Auslieferungszahlen das Kursziel für Tesla von 248 US-Dollar auf 275 US-Dollar angehoben. Die Auslieferungszahl im zweiten Halbjahr habe die Erwartungen klar getoppt, habe Analyst Mark Delaney geschrieben. Beim Quartalsbericht dürfte nun die Ergebnismarge im Vordergrund stehen, und die Frage, ob weitere Preissenkungen vonnöten seien, um die Absatzvolumina zu steigern.Die Finanzergebnisse für das zweite Quartal würden nach Börsenschluss am Mittwoch, den 19. Juli, veröffentlicht.Seit der Empfehlung des "Aktionär" Anfang Januar notiere die Tesla-Aktie mittlerweile 117 Prozent im Plus. Eine Atempause auf dem Weg nach oben sei dringend notwendig.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 03.07.2023)