Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 304,00 Buy Canaccord Genuity George Gianarikas 25.10.2022 330,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 24.10.2022 340,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 20.10.2022 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 20.10.2022 355,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 20.10.2022 150,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 20.10.2022 300,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 20.10.2022 350,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 20.10.2022 230,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 20.10.2022 436,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 20.10.2022 330,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 20.10.2022 325,00 Outperform RBC Capital Markets Joseph Spak 19.10.2022 350,00 Buy UBS Patrick Hummel 19.10.2022

Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

219,00 EUR -2,97% (28.10.2022, 08:04)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

226,10 EUR -0,66% (27.10.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,02 USD -0,03% (27.10.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.10.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 436,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 19.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Oktober zu entnehmen ist, habe Tesla den Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert, trotz hoher Inflation und weltweiter Konjunktursorgen. Unter dem Strich habe der Elektroautobauer in den drei Monaten bis Ende September 3,29 Milliarden Dollar (3,38 Mrd. Euro) und damit mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr verdient. Die Erlöse hätten um 56 Prozent auf 21,45 Milliarden Dollar zugenommen, seien aber unter den Markterwartungen geblieben. Analysten hätten mit einem Umsatz von knapp 22 Milliarden Dollar gerechnet.Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk habe im vergangenen Vierteljahr knapp 344.000 E-Autos ausgeliefert und damit eine Bestmarke geschafft. Trotzdem sei ungewiss, ob der Konzern sein ambitioniertes Ziel erreichen könne, die Auslieferungen 2022 gegenüber dem Vorjahr um 50 Prozent zu steigern. Dafür müsste Tesla im Gesamtjahr auf über 1,4 Millionen Fahrzeuge kommen und im Schlussquartal mehr als eine halbe Million Autos an die Kundschaft bringen. Tesla habe mitgeteilt, dass die Wachstumsrate von verschiedenen Faktoren abhänge, unter anderem der Verfügbarkeit von Bauteilen und der Stabilität der Lieferketten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Oppenheimer, Colin Rusch, in einer Analyse vom 20.10.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 436,00 USD belassen. Rusch stelle fest, dass Tesla im dritten Quartal etwas bessere Ergebnisse als erwartet erzielt habe, da das Unternehmen zwei neue Fabriken und seine 4680-Zellen-Produktion hochgefahren habe. Das Management habe angegeben, dass die FSD-Beta in Nordamerika im vierten Quartal auf breiter Front eingeführt werde und die Produktion von Semi-Trucks mit dem Ziel von 50.000 Einheiten im Jahr 2024 hochgefahren werde.Der Analyst sehe in den Kommentaren zu 4680, FSD und Semi einen klaren Beweis für die Effektivität der F&E-Ausgaben von Tesla, selbst wenn sie einen erheblichen operativen Leverage aufweisen würden. Er sei auch "ermutigt", dass das Management einen Rückkauf in Erwägung ziehe und glaube, dass dies eine konstruktive Verwendung von Barmitteln sei. Rusch betrachte geringfügige Änderungen der Lagerbestände aufgrund einer Verschiebung der Lieferkadenz als unbedenklich und sei weiterhin der Ansicht, dass die Nachfragetiefe die Erwartungen der meisten Anleger übertreffe, selbst wenn man eine drohende Rezession in Betracht ziehe.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Bernstein Research. Analyst Toni Sacconaghi hat in einer Studie vom 20.10.2022 sein Votum bei "underperform" belassen. Das Kursziel laute unverändert 150,00 USD. Der Elektroautobauer habe enttäuscht, so Sacconaghi. Sowohl der Umsatz als auch die Bruttomargen im Kerngeschäft (ohne Kreditverkäufe) hätten die Markterwartungen verfehlt. Obwohl er Teslas Innovationen und finanziellen Erfolg anerkenne, halte er die Bewertung des Unternehmens weiterhin für nicht zu rechtfertigenDie aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: