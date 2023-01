NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, belässt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) auf "neutral".Itay Michaeli habe mehrere Autohersteller- und Zulieferermodelle vor der Q4-Berichtssaison aktualisiert. Die Gesamtlage der Aktien verbessere sich leicht, da die Konsensschätzungen weiter sinken würden und die jüngsten Daten zur US-Automobilnachfrage ermutigend aussähen, so Michaeli in einer Research-Note an die Anleger.Für Tesla rechne der Analyst nun mit einem Anstieg der Fahrzeugauslieferungen im Jahr 2023 um 40% im Vergleich zum Vorjahr, gegenüber 53% zuvor. Michaeli räume ein, dass die Bruttomarge des Unternehmens für das Jahr 2023 "ziemlich umstritten und wenig transparent" sei, wobei er glaube, dass allein eine "Erhöhung der Transparenz die Stimmung verbessern könnte".Itay Michaeli, Analyst der Citigroup, stuft die Aktie von Tesla weiterhin mit "neutral" ein. Das Kursziel werde von 176 USD auf 140 USD gesenkt. (Analyse vom 13.01.2023)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:107,70 EUR -5,39% (13.01.2023, 13:49)