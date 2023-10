Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 290,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 16.10.2023 250,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 09.10.2023 260,00 Equal weight Wells Fargo Advisors - 09.10.2023 300,00 Neutral BofA Securities - 08.10.2023 135,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.10.2023 150,00 Underperform Bernstein Research - 03.10.2023 290,00 Neutral UBS Joseph Spak 02.10.2023 305,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 02.10.2023 285,00 Buy Deutsche Bank - 02.10.2023 243,00 Hold Truist - 02.10.2023 293 Buy Canaccord Genuity - 29.09.2023 260,00 Equal weight Barclays - 22.09.2023 275,00 Neutral Goldman Sachs Mark Delaney 18.09.2023 24,33 Sell GLJ Research - 18.09.2023 - Hold Needham & Co - 12.09.2023 400,00 Overweight Morgan Stanley - 10.09.2023

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.10.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 400,00 oder 24,33 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 18.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Morgan Stanley in einer Analyse vom 10.09.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben den Titel von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 250,00 auf 400,00 USD angehoben. Die Analysten würden Tesla sowohl als Auto- als auch als Technologieunternehmen, aber den größten Werttreiber in seinen Software- und Dienstleistungseinnahmen sehen. "Die gleichen Kräfte, die Amazon Web Services dazu gebracht haben, 70% des gesamten EBIT von Amazon zu erreichen, können auch bei Tesla wirken und neue adressierbare Märkte eröffnen, die weit über den Verkauf von Fahrzeugen zu einem festen Preis hinausgehen", so die Analysten.Ihrer Meinung nach sei Dojo, Teslas kundenspezifisches Supercomputing-Projekt, das seit fünf Jahren in Arbeit sei, der Katalysator. Die Analysten seien der Ansicht, dass Dojo den Unternehmenswert von Tesla um bis zu 500 Mrd. US-Dollar steigern könne, was sich in einer schnelleren Akzeptanz von Mobilitäts- und Netzwerkdiensten ausdrücke. Dies sei der Grund für die Anhebung des Kursziels, die Heraufstufung und die Tatsache, dass Tesla die erste Wahl der Analysten sei und Ferrari ablöse.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von GLJ Research. Die Analysten haben in einer Studie vom 18.09.2023 das Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute 24,33 USD. Die Analysten seien der Ansicht, dass sich die Konsensschätzungen für Teslas Q3-Auslieferungen von 463.000 gegenüber 466.000 im letzten Quartal sowie für den Q3-Umsatz und den bereinigten Gewinn je Aktie als optimistisch erweisen könnten. Sie hätten ihre eigene Q3-Auslieferungsprognose auf 442.000 Fahrzeuge gesenkt, würden aber glauben, dass eine Reihe negativer Gewinnrevisionen für Tesla in den kommenden zwei bis drei Wochen anstehe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: