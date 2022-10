Kursziel

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 14.10.2022 300,00 In line Evercore ISI Chris McNally 13.10.2022 260,00 Hold Berenberg Adrian Yanoshik 13.10.2022 350,00 Buy UBS Patrick Hummel 10.10.2022 350,00 Overweight Morgan Stanley Adam Jonas 10.10.2022 370,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 06.10.2022 325,00 Kaufen DZ BANK Matthias Volkert 04.10.2022 333,00 Buy Goldman Sachs Mark Delaney 03.10.2022 153,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 03.10.2022 - Outperform Oppenheimer Colin Rusch 03.10.2022 348,00 Buy Truist William Stein 03.10.2022 360,00 Outperform Wedbush Securities Daniel Ives 03.10.2022 340,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 29.09.2022 141,33 Sell Citigroup Itay Michaeli 28.09.2022 400,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 16.09.2022 360,00 Outperform Wolfe Research Rod Lache 06.09.2022 285,00 Halten Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger 30.08.2022 350,00 Buy Jefferies Philippe Houchois 25.08.2022

Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,15 EUR +0,04% (18.10.2022, 17:14)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

223,00 EUR -0,09% (18.10.2022, 17:00)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

219,93 USD +0,26% (18.10.2022, 16:59)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.10.2022/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 400,00 oder 141,33 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. wird am 19.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Emmanuel Rosner, in einer Analyse vom 16.09.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel mit "buy" eingestuft. Das Kursziel werde von 375,00 auf 400,00 USD erhöht. Der Analyst habe die Schätzungen der Bruttomarge für 2023 für Tesla nach einer Analyse der "großen potenziellen Kostenvorteile" erhöht. Während sich die Verbesserung der Bruttomarge des Unternehmens in diesem Jahr aufgrund von Kosten und Ineffizienzen durch COVID-bedingte Sperrungen und den Hochlauf neuer Fabriken verlangsamt habe, sei Tesla immer noch auf dem besten Weg, diese Kennzahl im Jahr 2022 zu steigern.Noch wichtiger sei, dass Tesla mit Blick auf das nächste Jahr die Bruttomarge im Jahresvergleich um weitere 300 Basispunkte steigern könnte, so der Analyst. Er schätze, dass Tesla eine durchschnittliche Kostensenkung von 2.400 US-Dollar pro Fahrzeug durch die Erweiterung seiner Produktionsfläche und weitere 800 US-Dollar pro Fahrzeug an US-Batterieproduktionskrediten in Fremont und Texas erzielen könnte.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von der Citigroup. Analyst Itay Michaeli hat in einer Studie vom 28.09.2022 sein Votum bei "sell" belassen. Das Kursziel laute unverändert 141,33 USD. Der Analyst schätze nun die Lieferungen im dritten Quartal auf 369.800 Einheiten, gegenüber 398.500 zuvor, was größtenteils den Produktionshochlauf in Shanghai widerspiegle. Die Schätzung beinhalte "starke Nachfrage, aber auch ein gewisses Polster für zeitlich bedingte Produktions-/Lieferabweichungen". Michaeli habe geschrieben, dass seine Auslieferungsschätzung für 2022 mit 1,4 Mio. intakt sei, da Teslas Produktion im vierten Quartal weiter ansteige. Michaeli betrachte die makroökonomische Situation, insbesondere in Europa, als ein gewisses Risiko für die Q4-Zahlen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Tesla-Aktie: