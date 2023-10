Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 316,00 Buy Argus Research - 20.10.2023 301,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.10.2023 275,00 Buy Deutsche Bank Emmanuel Rosner 19.10.2023 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 19.10.2023 250,00 Neutral UBS Joseph Spak 19.10.2023 135,00 Underweight J.P. Morgan - 19.10.2023 85,00 Neutral Roth MKM - 19.10.2023 380,00 Overweight Morgan Stanley - 19.10.2023 310,00 Outperform Wedbush Securities - 19.10.2023 267,00 Hold Canaccord Genuity - 19.10.2023 226,00 Hold Truist - 19.10.2023 290,00 Neutral BofA Securities - 19.10.2023 330,00 Buy Mizuho Securities USA - 19.10.2023 290,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 19.10.2023 255,00 Neutral Citigroup Philippe Houchois 19.10.2023 235,00 Neutral Goldman Sachs - 19.10.2023 260,00 Equal weight Wells Fargo Advisors - 18.10.2023



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

197,84 EUR -1,52% (26.10.2023, 17:37)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

208,805 USD -1,68% (26.10.2023, 17:23)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.10.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 380,00 oder 85,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 18.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Oktober zu entnehmen ist, habe Tesla mit den Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen verfehlt. Der Elektroauto-Hersteller habe zwar den Umsatz im Jahresvergleich um neun Prozent auf 23,35 Milliarden Dollar (rund 22,15 Mrd. Euro) gesteigert. Doch Analysten hätten im Schnitt mit gut 24 Milliarden Dollar gerechnet. Der Gewinn sei im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 1,85 Milliarden Dollar gesunken.Tesla habe zuletzt mehrfach die Preise gesenkt, um die Nachfrage anzukurbeln. Die Auslieferungen seien im vergangenen Quartal unter anderem wegen geplanter Auszeiten zur Modernisierung von Fabriken gesunken.Zugleich habe Tesla am Mittwoch das Auslieferungsziel von rund 1,8 Millionen Fahrzeugen in diesem Jahr bekräftigt. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Hersteller habe auch bestätigt, dass die ersten Wagen des Elektro-Pickups Cybertruck im laufenden Quartal ausgeliefert werden sollten.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Morgan Stanley in einer Analyse vom 19.10.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben den Titel weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 400,00 auf 380,00 USD gesenkt. Die Erwartungen der Anleger für die Q3-Ergebnisse von Tesla seien "relativ niedrig" gewesen, aber die tatsächlichen Ergebnisse von Tesla hätten unter den Konsenserwartungen für das Quartal gelegen, da Tesla die meisten Konsensbetriebskennzahlen außer den stärkeren ZEV-Gutschriften verfehlt habe.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Roth MKM. Die Analysten haben in einer Studie vom 19.10.2023 das Votum bei "neutral"-belassen. Das Kursziel laute nach wie vor 85,00 USD. Die Bruttomarge von 16,2% sei von 17,5% in Q2 und 26,8% in Q3 des letzten Jahres zurückgegangen. Das Unternehmen habe seine CyberTruck-Volumenerwartungen in das Jahr 2025 verschoben und auch den Bau seiner Anlage in Mexiko verzögert, da das Management nun der Effizienz Vorrang vor der Expansion einräume.Roth MKM füge hinzu, dass seine neutrale Einstufung "angemessen" die Positionierung von Tesla in Bezug auf die weitere Umsetzung der Ziele widerspiegele, aber das Researchhaus sehe auch, dass die Aktie mit einem übergroßen Aufschlag gegenüber allen Konkurrenten im Automobilsektor bewertet werde, wobei die aktuelle Marktbewertung auf der "fadenscheinigen Annahme" beruhe, dass die Hunderte von Elektrofahrzeugen, die bis 2025 auf den Markt kommen sollten, alle Flops sein würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?