Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 270,00 Neutral UBS Patrick Hummel 24.07.2023 24,33 Sell GLJ Research - 20.07.2023 305,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 20.07.2023 120,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 20.07.2023 260,00 Equal weight Barclays Dan Levy 20.07.2023 300,00 Outperform Robert W. Baird - 20.07.2023 200,00 Market perform TD Cowen Jeffrey Osborne 20.07.2023 254,00 Hold Truist William Stein 20.07.2023 265,00 Equal weight Wells Fargo Advisors Colin Langan 20.07.2023 330,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 20.07.2023 125,00 Sell Guggenheim Securities - 20.07.2023 150,00 Underperform Bernstein Research Toni Sacconaghi 20.07.2023 350,00 Outperform Wedbush Securities - 20.07.2023



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

238,70 EUR +2,36% (28.07.2023, 16:22)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

260,43 USD +1,85% (28.07.2023, 15:44)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (28.07.2023/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 350,00 oder 24,33 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 19.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Juli zu entnehmen ist, habe Tesla nach Preissenkungen ein Rekordquartal mit fast 25 Milliarden Dollar Umsatz eingefahren - doch die Gewinne kämen nicht hinterher. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 47 Prozent auf 24,9 Milliarden Dollar (22,2 Mrd. Euro) hoch gesprungen. Das Gewinnwachstum sei mit einem Plus von 20 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar aber deutlich verhaltener gewesen.Die operative Marge - das Verhältnis zwischen Umsatz und Betriebsergebnis - sei im dritten Quartal in Folge zurückgegangen, und zwar auf 9,6 Prozent. Auffallend sei auch ein deutlicher Anstieg der Kosten für Forschung und Entwicklung auf 943 Millionen Dollar von 771 Millionen Dollar in den drei Monaten davor gewesen. Tesla baue seit wenigen Tagen den Cybertruck-Pickup in Texas.Tesla habe im zweiten Quartal die Rekordzahl von gut 466 000 Fahrzeugen ausgeliefert. Das sei auch eine Folge von Preissenkungen gewesen. Firmenchef Elon Musk habe betont, dass er für Wachstum auch einen Rückgang der Profitabilität in Kauf nehmen würde. Er sehe Tesla gewappnet, die Produktionskosten durch mehr Effizienz zu senken. Eine Frage in der Branche sei, ob andere Hersteller bei ihren Elektromodellen mit Preissenkungen mitziehen müssten, um Kunden zu gewinnen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat Wedbush Securities in einer Analyse vom 20.07.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel von "neutral" auf "outperform" hochgestuft. Das Kursziel laute 335,00 USD. Das "outperform"-Rating wurde bestätigt und das Kursziel von 300,00 auf 350,00 USD angehoben. Die Mittwochnacht sei ein weiterer Pokersieg für die Tesla-Story gewesen, da Musk und Co. mit einer Bruttomarge von 18,1% hätten aufwarten können, was über den von der Börse erwarteten und geflüsterten Zahlen von 17,5% gelegen habe, so die Analysten. Obwohl die Margen im vergangenen Jahr deutlich unter das Niveau von 20% gesunken seien, sei dies eine kluge Strategie für den US-Elektroautobauer gewesen, um das Volumen zu steigern, da die mehrfachen Preissenkungen in China, Europa und den USA ein voller Erfolg gewesen seien.Tesla rechne für 2023 immer noch mit Auslieferungen im Bereich von 1,8 Mio. Stück, wobei es im dritten Quartal zu einigen Produktionsausfällen aufgrund von Werksaufrüstungen kommen werde, die den Startschuss für die bevorstehende Auffrischung des Model 3 darstellen würden. Das abgelaufene Quartal sei insgesamt als besser als erwartet gewesen, wobei die Kommentare im Allgemeinen optimistisch seien, mit einigen makroökonomischen Vorbehalten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: